(ANSA) – ROMA, 29 MAG – Tromba d’aria tra Fregene e Fiumicino, sul litorale a sud di Roma.La tromba d’aria, una colonna visibile anche a molta distanza, ha camminato spostandosi lungo l’asse del litorale e della campagna nord di Fiumicino, da Fregene e Maccarese fino a spostarsi poi verso Palidoro e Passoscuro. A quanto si è appreso, non risultano, al momento, ci siano stati danni sul suo percorso. Qualche allagamento invece nelle strade e alberi pericolanti a Roma a causa del maltempo. Tra le zone più colpite dalle piogge delle ultime ore ci sono Nomentana, Tiburtina, San Giovanni e Ostiense, dove in alcuni casi si sono verificati allagamenti. La situazione più critica al momento si registra su via di Marco Simone, zona Tiburtina al confine con il comune di Guidonia, dove le pattuglie polizia Locale del IV Gruppo si stanno adoperando per agevolare la viabilità locale a causa di un grosso allagamento sulla carreggiata e per fornire ausilio ad alcuni veicoli in panne.



