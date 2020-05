(ANSA) – ROMA, 21 MAG – Il cadavere di un uomo è stato trovato in un carrello della spesa nei pressi di un supermercato a Ceccano, in provincia di Frosinone. Sul posto i carabinieri che indagano sulla vicenda. A dare l’allarme sarebbe stato il personale di un vicino centro medico. Sono in corso i rilievi.

L’area è stata isolata.



