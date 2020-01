(ANSA) – ROMA, 1 GEN – Trentaduesimo tuffo nel Tevere dal Ponte Cavour, a Roma, per Maurizio Palmulli, 67 anni, meglio noto come “Mister Ok”. Capelli lunghi e costume blu, come da tradizione Palmulli ha compiuto il celebre tuffo e dato così il benvenuto al 2020 tra una folla di fan, turisti, romani e curiosi.



