(ANSA) – TORINO, 05 MAG – Consentire l’accesso alla teledidattica anche agli studenti che soffrono di dislessia. Per questo l’Università di Viterbo ha acquisito la licenza d’uso del font EasyReading Dyslexia Friendly, il carattere tipografico ad alta leggibilità che supera le barriere di lettura anche per chi è dislessico. Il font, creato dalla società torinese EasyReading e usato nell’editoria scolastica, sarà installato su tutti i pc dell’ateneo e utilizzato come predefinito per lo svolgimento delle attività didattiche telematiche.

“Siamo estremamente felici che l’Università di Viterbo ci abbia contattati. Speriamo che questa sia una scelta d’esempio per tutti gli atenei italiani. Il sapere non è fine a sé stesso.

Il sapere deve essere condiviso”, commenta Federico Alfonsetti, designer del Font e amministratore delegato della società EasyReading Multimedia.

“Se il Coronavirus ha accelerato la digitalizzazione della didattica – dichiara la referente del rettore per l’inclusione e l’equità dell’Università di Viterbo – non si può negare che abbia anche accelerato il divario fra chi aveva accessibilità alla cultura e chi necessitava di un supporto per fruirne. Da qui è nata l’idea di adottare il font EasyReading: una scelta per il presente e per il futuro”. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram