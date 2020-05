(ANSA) – ROMA, 28 MAG – Marco Gradoni, 17 anni, romano, tre volte vincitore del Mondiale Optimist (2017, 2018 e 2019) si è aggiudicato il premio Velista dell’anno Fiv 2019, vero e proprio Oscar della vela, giunto alla 26/a edizione. Gradoni è stato incoronato dopo essere stato per tre volte finalista. A Roberto Lacorte, vincitore del Campionato del mondo dei Minimaxi 2019 su SuperNikka è andato il premio Armatore-Timoniere dell’anno-Trofeo Mercedes Benz Vans. Il premio Barca dell’anno-Trofeo Confindustria Nautica è stato consegnato da Marina Stella, dg di Confindustria nautica, a Marco Serafini, armatore del Tp52 Xio, vincitrice del Campionato del mondo Orc 2019 a Sebenico, con Tommaso Chieffi tattico. La Fiv ha premiato i 77 atleti che hanno ottenuto podi internazionali nel 2019.

Il 26/o Velista dell’Anno Fiv, organizzato da Acciari Consulting, con la Federvela in veste di partner istituzionale, il patrocinio e supporto di Confindustria Nautica e di Mercedes-Benz Vans partner tecnico, ha celebrato i campioni 2019 in streaming video. La diretta online dell’evento ha preso il via dalla sala Giunta del Coni, alla presenza dell’ideatore e organizzatore Alberto Acciari; del presidente della Fiv, Francesco Ettorre; del segretario generale del Coni, Carlo Mornati, membro della giuria del premio; dell’olimpionica Alessandra Sensini. Gli ospiti sono stati raggiunti dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, che ha aperto la premiazione.

La cerimonia si è aperta con la consegna del premio speciale per l’Innovazione tecnologica a Luna Rossa Prada-Pirelli per “lo sviluppo di un progetto unico, caratterizzato da soluzioni innovative nella realizzazione dell’AC75, la classe di barche ideata per la 36/a America’s Cup”. Alberto Acciari ha aggiunto che “il Velista dell’anno Fiv non si è fermato neanche davanti alle grandi difficoltà del periodo. Due sono state le grandi motivazioni di questa edizione: un omaggio alle vittime di questa pandemia, un omaggio alla vita e allo sport testimoniato dall’impegno di tutti i velisti in gara”. (ANSA).



