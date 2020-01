L’Atalanta ha ufficializzato la cessione al Genoa di Andrea Masiello a titolo definitivo. Il difensore viareggino, 34 anni il prossimo 5 febbraio, col contratto in scadenza l’anno prossimo (fino al 2022 la firma coi rossoblù, già sua squadra dal gennaio 2007 al gennaio 2008 col suo ormai ex allenatore: lunedì le visite mediche), lascia dopo 187 partite e 10 gol lungo otto anni e mezzo, fin dall’epoca di Stefano Colantuono passando per la stagione e mezza del traghettatore Edy Reja prima dell’avvento di Gian Piero Gasperini sulla panchina bergamasca. La sua militanza nerazzurra, cominciata nell’estate 2011 in comproprietà col Bari, si interruppe per più di tre anni dal 15 gennaio 2012, partita in casa della Lazio dopo cui venne sospeso dal club perché implicato nel calcioscommesse, al rientro a Firenze l’8 febbraio 2015 (in panchina col Cagliari la settimana precedente) a squalifica di due anni 5 mesi scontata.

