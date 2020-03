(ANSA) – GENOVA, 27 MAR – A tre giorni dal via della Regione, in Liguria 5.700 aziende, per 12.400 lavoratori, hanno fatto domanda di accesso alla cassa integrazione in deroga. “Sono numeri importanti, è una spia veritiera della situazione, di come questa epidemia abbia di fatto azzerato l’economia, perché pochi settori continuano ad andare avanti: quello alimentare e quello sanitario e alcune ditte di spedizioni. Tutto il resto è azzerato, e in questi numeri non sono ancora compresi artigiani e agricoltura” commenta l’assessore regionale al Lavoro Gianni Berrino. I fondi a disposizione della Regione per la cassa in deroga ammontano a 32 milioni per la prima tranche ma ne seguiranno altre due. “Per la Liguria in totale ci saranno 68 milioni” completa Berrino, derivanti dal riparto delle risorse a livello nazionale.



