(ANSA) – GENOVA, 26 GEN – Una donna, della quale non si conoscono ancora le generalità, è morta nel pomeriggio precipitando per una ventina di metri dal sentieri che sul Monte Beigua, porta al rifugio Argentea. L’escursionista, che era in gita con un gruppo di amici, è precipitata per causa da accertare riportando traumi così gravi da determinarne il decesso. Il soccorso è arrivato con l’elicottero del 118 di Cuneo: la donna è stata poi portata all’ospedale di Arenzano ma per lei non c’è stato nulla da fare. Sconvolti i compagni dell’escursionista: i soccorritori del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico li hanno assistiti anche psicologicamente.



