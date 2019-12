(ANSA) – GENOVA, 29 DIC – Quarto posto in classifica con 29 punti: record nella sua esperienza in serie B alla fine del girone d’andata, dopo la vittoria 3-1 in trasferta col Cittadella e l’Entella vola. La squadra del presidente Antonio Gozzi sta vivendo una favola. Un anno esaltante per i chiavaresi promossi in serie B dopo una marcia super in Lega Pro e adesso una prima parte di campionato da assoluta protagonista col tecnico Roberto Boscaglia che ha festeggiato i tre punti in Veneto con la sua panchina numero 200 in serie B. “Un risultato straordinario per un allenatore che ha saputo riaccendere l’entusiasmo attorno all’Entella, riportando la città di Chiavari nel calcio che conta. Carisma, intelligenza, competenza e personalità. Complimenti mister, siamo orgogliosi di te!”, ha scritto la società per celebrare il traguardo del suo allenatore coinciso con il quarto posto. Giornata positiva anche per lo Spezia che battuto la Salernitana 2-1.



