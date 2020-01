(ANSA) – GENOVA, 08 GEN – Lorenzo Tonelli potrebbe tornare alla Sampdoria. Il difensore del Napoli sarebbe balzato in pole position dopo l’infortunio di Alex Ferrari che resterà ai box fino al termine della stagione. C’era stato anche un contatto con l’Atalanta per Simon Kjaer ma sono emerse difficoltà per il danese. E allora si pensa a Tonelli, già nella passata stagione in maglia blucerchiata. Intanto la dirigenza è al lavoro per allungare il contratto del centrocampista Andrea Bertolacci in scadenza nel prossimo giugno. (ANSA).



