Ex campioni del calcio, del ciclismo, personaggi tv, musicisti si sfidano nella quinta edizione di Footgolf sulla spiaggia di Alassio nel giorno di epifania. Si tratta di una manifestazione goliardico-sportiva a scopo benefico a favore della Fondazione Airc. La competizione consiste nel mandare in buca un pallone con il minor numero di tocchi. La sfida è su un percorso di 12 buche più una, la buca Jolly posizionata in mare per l’ultimo colpo shock. Ad accompagnare i protagonisti numerose Befane. Befane che ad Alassio arriveranno anche dal mare grazie all’iniziativa la Befana del subacqueo.

Tra gli sfidanti del Footgolf ci saranno gli ex calciatori Beccalossi, Tacconi, Bordon, Canuti, Scanziani, Monelli, Mannini, Onofri, Gualco, Santin, Fossati; gli ex arbitri Graziano Cesari e Angelo Bonfrisco, il presidente della Nazionale calcio italiana Magistrati Piero Calabrò, l’allenatore della Nazionale Calcio Tv Vittorio Fagioli, l’ex ciclista Claudio Chiappucci, il conduttore Tv Marco Berry, il cantautore Vittorio De Scalzi, il cantante Sandro Giacobbe, il rapper Moreno vincitore della precedente edizione. Calcio d’inizio alle 11 prima buca Bagni Molo/Molo Bestoso. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram