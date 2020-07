Varie associazioni economiche territoriali unite nel comitato ‘Salviamo Genova e la Liguria’ manifesteranno il 22 luglio a Roma contro i grandi disagi creati dai cantieri autostradali in Liguria. Da Genova partirà un corteo di camion, automezzi e pullman che con tre diverse delegazioni si dirigerà a Montecitorio, ad Aspi e al ministero dei Trasporti, chiedendo anche di essere ricevuti dalla ministra Paola De Micheli. “”Non sono più sopportabili – affermano – i danni che sta subendo il nostro territorio, ormai quantificabili in miliardi di euro e non possiamo più assistere inerti all’isolamento della nostra città e della nostra Regione ed alle pesantissime ripercussioni sulla vita economica e sociale del nostro territorio, già duramente provato da numerose e ripetute tragedie, senza una reazione di orgoglio e portare a Roma il nostro quotidiano dramma”. Promuovono l’iniziativa, apolitica e apartitica, Spediporto, Trasportounito Liguria, Assagenti, Assiterminal, Confcommercio Genova, Confindustria Genova, Cna Genova e Liguria, Confetra Liguria, FAI-Conftrasporto Genova, Confartigianato Genova, Confesercenti Provinciale di Genova.

(ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram