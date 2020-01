Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini annuncia di aver ricevuto da Enel il ‘piano di dismissione dell’unità a carbone’ della centrale Eugenio Montale della Spezia. “Stop al carbone. Quello che fino ad oggi era solo uno slogan abusato e da molti pronunciato, ora, grazie all’impegno della mia Amministrazione, trova la sua attuazione con l’annuncio di Enel della dismissione dell’unità SP3” ha detto il sindaco. Il piano contiene i passaggi che “condurranno a uno storico risultato per la città”. Nel progetto è prevista anche “un’accurata bonifica dell’area. Per dare avvio alle operazione è necessario il nulla osta del Mise a seguito del quale Enel provvederà a redigere e inoltrare, entro 6 mesi, il cronoprogramma attuativo”. Un primo tassello, conclude, “verso l’addio definitivo nel 2021 al carbone”. Critiche le opposizioni: “Peracchini non ha meriti. L’uscita dal carbone per la centrale Enel è nota da tempo. Il problema è il turbo gas e il futuro dell’area. Dimostri che impedirà la trasformazione a gas”.



