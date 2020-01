(ANSA) – GENOVA, 14 GEN – Un minuto di silenzio stamani a Genova durante i lavori del Consiglio regionale della Liguria in ricordo della morte dell’avvocato Giuliano Gallanti, ex presidente dell’ assemblea negli anni Novanta prima di assumere l’incarico, per otto anni, di presidente dell’Autorità portuale di Genova.

“Uno dei protagonisti della vita politica, economica ed istituzionale della nostra Regione e più in generale della portualità italiana – lo ha definito il presidente del Consiglio Alessandro Piana -. Molti e prestigiosi infatti sono stati gli incarichi da lui ricoperti. Eletto nelle fila del Partito Comunista Italiano alle regionali del 1985 per due legislature, tra questi banchi fu una delle voci più autorevoli nella difficile stagione del tramonto della Prima Repubblica. Nella sua decennale esperienza di amministratore regionale, Giuliano Gallanti ricoprì anche l’incarico di vice presidente della Giunta Regionale oltre che quello di presidente del Consiglio, prima di essere chiamato alla presidenza dell’Autorità portuale di Genova, ruolo in cui si identificherà pienamente. Forte e duratura fu l’impronta del suo operato nell’ambito della portualità nazionale”.(ANSA).



