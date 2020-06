(ANSA) – GENOVA, 06 GIU – Sono 13 i nuovi contagiati dal covid in Liguria a fronte di 1558 test compiuti nelle ultime 24 ore (complessivamente sono114.887). Nel giorno precedente erano stati 14. Ci sono ancora morti, 6, ieri erano stati 7, per un totale di 1490. I positivi sono 2494, 66 in meno rispetto a ieri. Sono così suddivisi per provincia: 293 a Imperia, 377 a Savona, 1752 a Genova, 70 alla Spezia e due da verificare. Gli ospedalizzati sono 140, di cui 4 in terapia intensiva, la differenza con il giorno precedente segna -8 ricoverati.

Aumentano, invece, gli isolati a domicilio, sono 105, 9 più di ieri. I guariti a domicilio ma ancora positivi sono 2249, 67 meno di ieri, mentre i guariti con doppio tampone negativo sono 5813, 73 in più rispetto al giorno precedente. In sorveglianza attiva restano 664 persone (ANSA).



