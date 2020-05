(ANSA) – GENOVA, 06 MAG – E’ arrivato all’ospedale San Martino di Genova dagli Stati Uniti il nuovo macchinario acquistato dall’Azienda ligure sanitaria (Alisa) per aumentare di mille tamponi al giorno la capacità di analisi dei positivi al coronavirus. “Grazie a questo macchinario dalla prossima settimana potremo eseguire 3 mila tamponi al giorno, quasi 100 mila al mese. – commenta il presidente della Regione Giovanni Toti – Presto partiranno anche i test rapidi nei pronto soccorso, che ci permetteranno di sapere in mezz’ora se un paziente è positivo o no al Covid e agire subito di conseguenza.

Nel frattempo stiamo lavorando a una convenzione con i laboratori che consenta l’acquisto dei test a saponetta a prezzi calmierati alle aziende che vorranno fare uno screening dei loro lavoratori”. (ANSA).



