La Liguria registra 9 nuove vittime per l’epidemia di covid-19 e i decessi dall’inizio della crisi diventano 1.374 in totale. I positivi sono ora 4.321, meno 42 rispetto a ieri, con 66 nuovi contagi e 99 persone guarite con 2 test consecutivi risultati negativi. Il totale dei tamponi raggiunge le 83.593 unità, con un aumento di 2.108 test da ieri.

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 22, mentre in media intensità si trovano 360 pazienti con una riduzione complessiva degli ospedalizzati di 23 unità. E’ quanto emerge dal bollettino giornaliero di Regione Liguria. Genova resta la provincia con i maggiori contagi, 2.851 positivi, rispetto ai 728 di Savona, 562 di Imperia e 176 della Spezia (4 positivi sono in fase di verifica quanto all’attribuzione per provincia).

(ANSA).



