La Liguria si organizza per screening sierologici di massa a “tutti i lavoratori che vorranno farlo tornando al lavoro dalla prossima settimana”.

L’agenzia regionale Alisa definirà un protocollo e farà un bando per fornirli a un prezzo convenuto in modo che anche le “piccolissime imprese che non hanno un medico del lavoro o un’organizzazione interna” adeguata possano offrire i test ai dipendenti. Lo ha detto il presidente della Regione Giovanni Toti. “Vogliamo mantenere monitorata la situazione in modo stringente per assicurarci che i contagi continuino a scendere”.

“Abbiamo poco fa finito una riunione della task force della presidenza della Regione, i professori che ci aiutano ad affrontare tutti i settori della fase 2 – ha spiegato Toti nel punto stampa quotidiano sull’emergenza -. Si è convenuto che entro la settimana Alisa incontrerà per una definizione di protocollo le Camere di Commercio e le categorie per partire con un piano di test di screeninig sierologici di massa per tutti i lavoratori che vorranno farlo tornando al lavoro dalla prossima settimana, anche le piccole piccolissime imprese che non hanno un medico del lavoro o un’organizzazione interna” grande per organizzarsi autonomamente. “Avranno in un bando di Alisa a un prezzo convenuto e con protocolli e procedure stabiliti – ha spiegato Toti – la possibilità di far fare i test sierologici a tutti i dipendenti o ai titolari stessi”.



