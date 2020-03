(ANSA) – GENOVA, 16 MAR – “Sono stato dimesso, continuo le cure a casa..grazie a tutti per i messaggi le telefonate e l’affetto dimostrato..ne approfitto per fare gli auguri ad un collega ed amico che e’ stato ricoverato…forza fratello,non molliamo… avanti Marinai!!!”. Così il medico sociale della Sampdoria Amedeo Baldari sul suo profilo facebook. Anche lui era stato contagiato dal coronavirus insieme ad altri calciatori blucerchiati. Buone notizie anche per il difensore Colley che su instagram ha fatto sapere di essere risultato negativo all’ultimo test. Intanto la società ha aderito alla raccolta fondi in favore dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova per l’emergenza Coronavirus-COVID-19. Il presidente e la società faranno una donazione e anche i singoli tesserati blucerchiati parteciperanno alla raccolta. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram