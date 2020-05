(ANSA) – GENOVA, 29 MAG – Solo 4 nuovi contagi da Covid in Liguria nelle ultime 24 ore, a fronte di 1548 test (totale 102.173), ma sono segnalati ancora 7 decessi che portano il totale dei morti a 1450. Di questi 7, 4 sono delle ultime 24 ore, tre si riferiscono a tamponi fatti nei giorni precedenti. I positivi sono 3233, 129 in meno rispetto a ieri. I guariti con due tamponi negativi sono 4934, 136 in più di ieri, i guariti ma ancora positivi che restono al loro domicilio sono 2239, 22 più di ieri. In isolamento domiciliare ci sono 789 persone, 145 meno di ieri. Continua a calare la pressione sugli ospedali: i ricoverati sono 205 (6 meno di ieri) di cui 13 in terapia intensiva, come ieri. In sorveglianza attiva ci sono 1090 persone. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram