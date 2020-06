(ANSA) – GENOVA, 08 GIU – La Liguria supera la soglia dei 1.500 decessi da inizio pandemia. Lo si apprende dal quotidiano bollettino dei dati flusso inviati alla Protezione civile dove i decessi segnalati sono 1.503, 6 in più rispetto a ieri.

I nuovi contagi sono 14, a fronte di un calo di 76 unità dei pazienti positivi che a oggi, da inizio pandemia, sono 2.332. 1163 i test eseguiti in più, per un totale di 117.419. Gli ospedalizzati a oggi sono 130 (2 in meno rispetto a ieri) di cui 5 in terapia intensiva.

I guariti con due test-tampone sono 84 in più (5.989 da inizio pandemia). I soggetti in sorveglianza attiva sono 601.



