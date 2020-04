(ANSA) – GENOVA, 19 APR – Mentre prosegue la sospensione dei funerali per l’emegenza covid, la diocesi di Genova si organizza garantendo una presenza costante di preti all’ingresso del cimitero monumentale di Staglieno per benedire a tutte le ore le salme, quando richiesto. “Volevo informare la città – ha spiegato il sindaco di Genova Marco Bucci, nel punto stampa quotidiano -, mi ha chiamato l’arcivescovo”, il cardinale Angelo Bagnasco. “Da domani mattina – ha annunciato il primo cittadino di Genova – ci saranno disponibili all’ingresso di Staglieno tre preti a tutte le ore della giornata per tutta la settimana e per le settimane che verranno, per dare la benedizione alle salme qualora venisse richiesto”. Bucci ha ricordato che resta la possibilità per chi lo chieda di avere una benedizione delle salme passando all’ingresso della chiesta di residenza. “Se qualche altra confessione volesse contattare il sindaco o le nostre strutture – ha anche sottolineato Bucci -, siamo a disponibili ad agevolare le disposizioni”.



