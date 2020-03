(ANSA) – GENOVA, 27 MAR – In Liguria prosegue il piano di assunzioni straordinarie di personale sanitario per fronteggiare l’emergenza Coronavirus: ad oggi sono stati assunti 247 professionisti, di cui 89 medici e 86 infermieri, ma anche operatori sociosanitari, tecnici di laboratorio e altre figure indispensabili per coprire il crescente fabbisogno. Fra gli assunti, anche 40 specializzandi e 3 medici e infermieri in pensione e rientrati in servizio. Lo annuncia Regione Liguria.

”Le procedure di assunzione – spiega la vicepresidente e assessora alla Sanità Sonia Viale – proseguiranno fino al termine dell’emergenza. Ogni venerdì inviamo i dati aggiornati complessivi delle assunzioni a Roma, riferiti a dirigenti medici, personale del comparto e operatori sociosanitari,ai sensi sia del ‘Cura Italia’ che delle leggi precedenti in vigore, applicando le procedure semplificate”.



