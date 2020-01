Due persone sono morte carbonizzate la scorsa notte nell’incendio dell’auto su cui viaggiavano che si è capovolta. Una terza persona è stata salvata da un giovane che ha assistito allo schianto: l’ha aiutata ad uscire dall’auto in fiamme. Il ferito è stato trasportato all’ospedale san Martino: ha solo contusioni multiple e lievi ustioni. E’ originario di San Cataldo (Caltanisetta) ed ha 20 anni. L’incidente è avvenuto in Corso Europa poco prima delle 3 nella direzione del centro città.

I tre viaggiavano a bordo di una Giulia Alfa Romeo. Una vittima, secondo quanto riferito dalla polizia locale, ha 23 anni. La seconda sarebbe un cinquantenne. Le due vittime erano sui sedili anteriori della ‘Giulia’. Secondo la polizia locale, l’auto ha urtato uno spartitraffico, nei pressi di una pensilina per le fermate dei bus, che ha fatto da trampolino al mezzo facendo ribaltare e poi incendiare. L’urto potrebbe essere stato causato per eccesso di velocità. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale a cui sono affidate le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. Per permettere l’intervento corso Europa è rimasta chiusa al traffico per più di due ore.



