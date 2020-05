“L’obiettivo della riapertura complessiva è più il 18 maggio che non prima, anche se non escludo che anche la settimana prossima qualcosa possa riaprire”. Lo afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. “Non ho ancora ricevuto risposte formali dal Governo. – aggiunge Toti circa la possibile riapertura anticipata – Diamo al ministro Boccia ancora un po’ più di tempo, l’importante è che una risposta chiara arrivi la settimana prossima per porre fine a un tira e molla stucchevole. Non faremo forzature sempre che il Governo mantenga l’impegno preso”.

“Domenica la Regione Liguria varerà una nuova ordinanza regionale per la riapertura anticipata di alcune attività, ci stiamo sentendo con altri governatori, sarà coordinata e uniforme”. Lo annuncia il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. “Abbiamo chiesto al Governo di anticipare parecchie riaperture e di dare alle Regioni la possibilità di fare ordinanze ulteriormente ampliative credo che avverrà nel corso della settimana prossima e che la maggior parte dei locali tornerà a essere riaperto” da lunedì 18 maggio “se i dati lo consentiranno”. L’ordinanza della Regione Liguria che domenica 10 maggio amplierà ulteriormente le possibilità di spostamento riguarderà “le attività motorie, gli spostamenti verso le seconde case e le barche, le attività commerciali che potranno ripartire dalla settimana seguente”, a partire dal 18 maggio. Lo anticipa il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Il governatore ribadisce che la nuova ordinanza sarà varata d’intesa con altre Regioni e non darà luogo a “forzature” con quanto stabilito dal Governo.



