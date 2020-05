(ANSA – SANREMO, 25 MAG – Un centinaio di partite Iva, in rappresentanza di una ventina di categorie – imprenditori, esercenti e artigiani -, hanno celebrato un simbolico funerale delle imprese italiane, davanti alla Torre Saracena, simbolo di Sanremo, sotto gli uffici dell’Inps, finito nel mirino dei manifestanti. La protesta si è aperta con la deposizione di un tricolore italiano con scritto “Movimento Imprese Italiane”. Un imprenditore, Nicola Franzoni, ha detto: “il 3 maggio occupiamo Roma manu militari e non ce ne andiamo, fintanto il governo non si dimette. Non ho fiducia in nessun partito politico di maggioranza e minoranza, sono colpevoli del disastro economico in Italia”. L’organizzatore Pinto, invece, ha sottolineato la necessità di riaprire le frontiere: “Se no, siamo morti”. Ed ha aggiunto: “Basta con sta parola assembramento, la movida che viene dalla Spagna e dalla fine della dittatura di Franco, non è una cosa cattiva, non vuole dire essere delinquente, ma fa lavorare i nostri bar, ristoranti, negozi e il turismo”. La manifestazione è stata presidiata da un nutrito schieramento di polizia, carabinieri e polizia municipale. (ANSA.



