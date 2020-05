(ANSA) – GENOVA, 24 MAG – L’assemblea dei soci del Genoa, riunita in teleconferenza, ha esaminato e approvato l’esercizio di bilancio, chiuso al 31 dicembre 2019 con un utile pari a 10.230.834 di euro. “L’integrità patrimoniale – fa sapere il club – è stata garantita anche dai versamenti effettuati dall’azionista di riferimento che ha continuato, come sempre avvenuto in passato, a sostenere finanziariamente la società anche nel corso del corrente esercizio”.

L’assemblea, infine, ha confermato gli incarichi all’attuale consiglio di amministrazione, al collegio sindacale e alla società di revisione (ANSA).



