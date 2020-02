(ANSA) – GÉNOVA, 31 GEN – L’ultimo colpo ufficiale in ordine cronologico per il Genoa è il difensore francese 27enne, di origine maliana, Adama Soumaoro, arrivato dal Lille. Il giocatore aveva sostenuto ieri le visite mediche ed oggi il suo tesseramento è stato perfezionato con il centrale francese che passa dal Lille ai rossoblù con la formula del prestito con diritto di acquisto. Niente da fare invece per Juan Manuel Iturbe. Non è stato trovato infatti l’accordo economico tra il club messicano dei Pumas, proprietario del cartellino, ed il Genoa nonostante il giocatore avesse superato le visite mediche.

