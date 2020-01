(ANSA) – GENOVA, 05 GEN – Sciopero del tifo per tutto il primo tempo al Ferraris da parte dei tifosi del Genoa in segno di protesta per cinque Daspo comminati nei giorni scorsi ad altrettanti tifosi della Gradinata Nord dopo lo spettacolo pirotecnico non autorizzato quale coreografia nel derby di dicembre.

“Il silenzio è per voi che siete di noi” è scritto su un enorme striscione appeso nella balaustra della parte superiore della Gradinata Nord, cuore del tifo di casa, da dove è partita ieri la richiesta del silenzio. Richiesta accolta anche dagli altri settori dello stadio e dall’Associazione Club Genoani.

All’annuncio delle formazioni applausi per Mattia Perin, all’esordio dopo il suo ritorno dalla Juventus, e per il neo tecnico Nicola. Fischi invece in particolare per due giocatori: Radovanovic e Sanabria. (ANSA).



