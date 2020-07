(ANSA) – GENOVA, 04 LUG – L’immagine creata dallo street artist Obey che raffigura una infermiera, a evocare tutti coloro che hanno combattuto l’epidemia di Covid-19, immagine realizzata per sostenere le attività della Croce Rossa, diventerà patrimonio di Palazzo Ducale. A deciderlo la società MetaMorfosi, che ha prodotto la mostra ‘Obey fidelity. The art of Shepard Fairey’ che si inaugura oggi negli spazi del Sottoporticato di Palazzo Ducale, “come omaggio a una città che ha molto sofferto ma che, con la prossima apertura del ponte, ha dimostrato coraggio”. (ANSA).



