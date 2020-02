Diversi quintali di aglio sono andati bruciati, verso le 13.30, in un principio di incendio che ha coinvolto un autoarticolato romeno, che viaggiava sull’Autostrada dei Fiori, al chilometro 93 verso levante subito dopo il casello di Andora, in provincia di Savona. Grazie al veloce intervento della squadra antincendio dell’Autofiori, con base a San Bartolomeo al mare nell’imperiese, le fiamme sono state rapidamente spente. Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco. Il carico ha subito danni ingenti e anche la parte non bruciata potrebbe essersi rovinata. Il rogo potrebbe essere stata la conseguenza dell’esplosione di un pneumatico. Il conducente ha fatto in tempo a parcheggiare in una piazzola di emergenza.



