Sono 2419 le persone positive al Covid-19 in Liguria, 90 in più rispetto a ieri. Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e il ministero, dei positivi totali, 1.198 sono gli ospedalizzati, di cui 167 in terapia intensiva. Sono al domicilio 886 persone (8 in più di ieri), clinicamente guariti (ma restano positivi e sono al domicilio) 335. I guariti con 2 test consecutivi negativi sono 43. Le persone decedute dall’inizio dell’emergenza sono 358, 27 più di ieri.

Per l’ennesima volta si conferma il trend dell’epidemia di coronavirus in Liguria, che continua a salire sempre di meno. Stiamo raggiungendo il picco, che non sarà un picco, ma un altopiano, vuol dire che le misure stanno funzionando”. Lo dichiara il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stasera nel punto stampa sull’emergenza coronavirus. “Anche oggi tutti coloro che necessitavano di cure mediche, hanno avuto ciò di cui avevano bisogno. Registriamo 90 contagiati in più rispetto a ieri, credo che sia un risultato significativo, non voglio essere ottimista, ma se ce la mettiamo tutta, ce la possiamo fare”.

“Il piano incrementale anti coronavirus della sanità ligure continua: siamo arrivati a 1072 posti di media intensità, 183 posti di terapia intensiva di cui 167 occupati e 96 di semi intensiva. Aumenteranno ancora i posti letto e le terapie intensive”, ha detto Toti



