(ANSA) – LA SPEZIA, 11 GEN – I Vigili del Fuoco della Spezia sono intervenuti oggi per domare un principio di incendio che si era sviluppato all’interno di una residenza sanitaria assistita alla Spezia. Per cause in via di accertamento si è sviluppato un principio di incendio all’interno della camera di un degente. Il pronto intervento del personale addetto alla sicurezza degli ospiti ha limitato i danni: una volta ‘diviso’ l’incendio con le porte tagliafuoco, i pompieri hanno fatto sfollare i degenti del piano interessato. I Vigili del Fuoco, indossati gli autoprotettori, sono poi entrati all’interno della stanza interessata e hanno spento l’incendio. Sul posto per precauzione è stata inviata anche un autoscala nell’eventualità i fumi si fossero propagati ai piani superiori. Nessuno degli ospiti ha riportato conseguenze e una volta bonificata la zona, sono rientrati nei propri alloggi.



