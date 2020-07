(ANSA) – GENOVA, 16 LUG – Otto nuovi contagi e tre nuovi decessi in Liguria per il Coronavirus. Questi i dati flusso Alisa-Ministero diffusi da Regione Liguria. I contagiati salgono così a 10.050 da inizio pandemia a fronte di 167.677 test tampone effettuati (+1464). Gli ospedalizzati sono 28 (+4), vuoti i reparti di terapia intensiva. I deceduti, compresi i tre nuovi casi, sono saliti a 1.564. Un paziente è in isolamento domiciliare mentre 440 persone sono in sorveglianza attiva.



