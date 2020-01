(ANSA) – RIVA TRIGOSO (GENOVA), 25 GEN – “Fincantieri produce l’1% del prodotto interno lordo italiano e l’indotto è formato da oltre 3 mila aziende di cui il 75% italiane. Soltanto in Liguria 3 mila maestranze dirette e di queste il 70% nel settore militare”. Lo ha detto il presidente di Fincantieri Giampiero Massolo che oggi ha preso la parola in sostituzione dell’ad Giuseppe Bono, per la prima volta assente a un varo per indisposizione. “Il nostro emblema è rappresentato dalla versatilità delle navi, dalla loro flessibilità d’impiego e dalla durata – ha detto Massolo -. Le nuove unità per decenni navigheranno negli scenari militari nel mondo oltre che a supporto della cittadinanza. Ora siamo in attesa per la fine febbraio di concludere il progetto europeo per formare un grande polo cantieristico capace di fronteggiare i competitor asiatici”.



