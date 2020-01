Nonostante i venti di guerra, è stato completato con successo da parte di una nave italiana il trasferimento in blocco di moto, auto e camion della Dakar 2020 dalla Francia all’Arabia Saudita, dove sta per iniziare la prima edizione della corsa svolta interamente in quel paese su 8000 chilometri di deserto. Lo annuncia l’armatore genovese Messina spiegando che 140 moto, 72 auto, 45 camion, 43 Ssv, 20 quad, 300 mezzi di assistenza e 10 elicotteri sono stati sbarcati nel porto saudita di Jeddah dalla nave Jolly Palladio. “Siamo orgogliosi di aver trasportato i mezzi della Dakar 2020 in Arabia Saudita, Paese con cui vantiamo relazioni dal 1936 e per il quale offriamo un servizio con le navi porta contenitori più grandi mai costruite al mondo” ha dichiarato l’Ad Ignazio Messina. Il carico ha occupato oltre 5 chilometri lineari di spazio stiva. A fine gennaio, a rally ultimato, tutti i mezzi e i materiali saranno reimbarcati sulla nave italiana con destinazione Marsiglia.



