(ANSA) – CHIAVARI, 17 GIU – Nasce a Chiavari la pista ciclabile “Le vie dell’acqua”, al via il cantiere vicino al sottopassaggio Tito Groppo: da lì inizierà che percorso che porterà fino alla stazione ferroviaria. Il costo complessivo si aggira intorno ai 272.000 euro, somma stanziata da Ales Spa, società in house del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. “Finalmente si concretizza il progetto “Le vie dell’acqua” che per Chiavari significa soprattutto la realizzazione di una percorso ciclabile di circa 900 metri, modificato dalla mia amministrazione per renderlo più funzionale e sicuro, che attraverserà viale Tito Groppo, corso Cristoforo Colombo fino ad arrivare in piazza Leonardi – spiega il sindaco Marco Di Capua – Diversi i progetti messi in campo per potenziare la mobilità sostenibile cittadina, dalla pista ciclabile del centro storico al restyling del lungo Entella: per quest’ultimo abbiamo stanziato circa 240 mila euro per procedere con gli interventi funzionali alla creazione di un percorso ciclabile che giungerà fino a Carasco”. (ANSA).



