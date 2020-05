Un principio di incendio all’ospedale Gaslini di Genova, forse dovuto a un accumulo di fogliame in una intercapedine, ha costretto ad evacuare in via precauzionale un padiglione. L’incendio, spiega lo stesso ospedale, è stato spento dalla squadra antincendio dell’istituto.

Il padiglione interessato è il numero 8, medici e pazienti sono stati allontanati per precauzione dice la direzione in una nota. “Si suppone che la causa sia dovuta ad un accumulo di fogliame in un’intercapedine – dice il Gaslini -. Non si ravvisano danni a persone e cose”.



