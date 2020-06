Il Comune di Genova ha presentato un ricorso straordinario al presidente della Repubblica contro la riorganizzazione territoriale, con conseguenti chiusure di uffici, annunciata da Poste Italiane. Il Comune è intervenuto in qualità di ente rappresentativo degli interessi della collettività, oltre che in qualità di utente diretto del servizio: dopo diverse richieste e incontri che non hanno prodotto i risultati sperati, il Comune ha optato per il ricorso. Lo annuncia in una nota.

Con due diverse note, a fine 2019, Poste comunicò la chiusura a partire dal 17 febbraio 2020 di sette uffici postali sul territorio comunale. Il Comune chiede che i due atti vengano annullati e ne chiede anche l’immediata sospensione. Poste ha giustificato la chiusura in ragione della “prossimità di altri uffici” e si è resa disponibile soltanto a fare un passo indietro sull’ufficio operante in località di Apparizione.

(ANSA).



