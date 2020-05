(ANSA) – GENOVA, 23 MAG – Il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana ha partecipato al ricordo di Giovanni Falcone, il magistrato ucciso 28 anni fa in un attentato mafioso a Palermo. Un lenzuolo bianco è stato appeso oggi all’ingresso dell’aula dell’Assemblea legislativa. “Oggi rendiamo un doveroso omaggio a chi, insieme alla moglie e alla scorta composta da tante giovani vite, ha sacrificato la propria vita in difesa della legalità – ha detto Piana -. A loro va la riconoscenza di tutti noi e, soprattutto, dei giovani, perché la loro morte non sia stata vana e continui a rappresentare un monito per il nostro futuro”. (ANSA).



