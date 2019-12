Una magia di Cristiano Ronaldo regala la vittoria alla Juventus nell’anticipo della 17esima giornata che ha visto i bianconeri, schierati con il tridente delle meraviglie, impegnati al Ferraris contro la Sampdoria. Tutto nel primo tempo con il vantaggio di Dybala,la risposta di Caprari sino all’incredibile stacco di testa di Ronaldo, misurato in 2,56 mt, che di fatto ha regalato i tre punti che valgono almeno sino a sabato quando giocherà l’Inter la testa della classifica in solitaria per la squadra di Maurizio Sarri.

La Juventus trova il vantaggio al 19′ del primo tempo grazie ad una prodezza di Dybala che con una semigirata al volo infila il pallone nell’angolino più lontano battendo Audero. Il vantaggio permette alla squadra di Sarri di controllare la gara ma i bianconeri non affondano e la Sampdoria si rialza sino ad arrivare al pareggio con Caprari. Allo scoccare del 45′ la Juventus torna però in vantaggio grazie ad uno stacco imperioso di Ronaldo che di testa su assist di Alex Sandro batte tutti. Espulso Caprari nel finale di gara.



