(ANSA) – GENOVA, 29 FEB – “Stiamo entrando nel momento clou del campionato, adesso i punti valgono quasi doppio: servono determinazione e grinta”. Lo ha detto il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri in vista della gara di lunedì sera col Verona aspettando la decisione definitiva prevista per domani mattina per capire le modalità del match alla luce dell’emergenza coronavirus.

Di certo il mister chiede aiuto ai tifosi che oggi nell’allenamento di Bogliasco si sono presentati in gran numero per dare la carica alla squadra e mandare un messaggio forte anche attraverso lo striscione firmato dagli Ultras Tito Cucchiaroni: “Vi sosterremo quando sbaglierete perché sarà quando ne avrete più bisogno”. Saranno assenti gli infortunati Linetty e Thorsby mentre Colley ha recuperato. E Ranieri invita alla massima attenzione perché il Verona è un cliente difficile: “E’ in un momento d’oro, sono sereni, giocano con forza fisica morale e psichica notevole. La partita sarà difficile, lo ripeto. Loro giocano a memoria e hanno grande forza fisica.

Juric è stato con Gasperini, mi sembra di ripercorrere la partita pre Atalanta. La Sampdoria deve essere sempre equilibrata perché appena ci prendono fuori posizione sono dolori per noi” conclude ai media ufficiali blucerchiati.

(ANSA).



