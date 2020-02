(ANSA) – GENOVA, 9 FEB – Visita questo pomeriggio dell’ambasciatore d’Israele in Italia Dror Eydar al presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, nell’ambito delle iniziative programmate sul territorio ligure per la Giornata della Memoria e la promozione di rapporti tra Liguria e Israele.

L’ambasciatore israeliano nominato nel settembre 2019 dal governo di Israele ha ricevuto in omaggio dal presidente Toti la bandiera di Regione Liguria e a sua volta il governatore ha ricevuto in dono il sigillo del re Ezechia. Durante l’incontro, nello studio del governatore, riferisce la Regione in una nota, si sono affrontati vari temi in particolare legati alle iniziative contro l’antisemitismo e alla diffusione di una cultura contro ogni tipo di ostilità.



