(ANSA) – GENOVA, 26 GEN – Un bambino di 5 anni residente a Genova, è stato ricoverato all’istituto pediatrico genovese Gaslini in terapia intensiva con diagnosi di sospetta meningoencefalite. Attualmente si trova in prognosi riservata.

Sono in corso gli esami colturali per individuare l’agente patogeno.



