Attivato al Pronto Soccorso del San Martino un ambulatorio per i codici bianchi per l’alta affluenza di casi di bassa complessità che si sono auto presentati nei giorni scorsi presso le nostre strutture. L’ambulatorio sarà attivo dalle ore 10 alle 18, con medici chiamati dall’elenco delle disponibilità per la continuità assistenziale.

L’iniziativa, che ha la finalità di dare una risposta sollecita alle problematiche minori evitando lunghe attese e consentendo contemporaneamente ai medici del Pronto Soccorso di concentrarsi sui casi più complessi, proseguirà fino all’8 gennaio. Lo annuncia l’ospedale San Martino che ricorda che anche nei giorni festivi sono aperti gli studi dei professionisti di medicina generale tutte le info, con orari e annessi, sono online sui siti delle Asl.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram