(ANSA) – GENOVA, 14 GIU – I tifosi della Sampdoria chiedono il rinnovo del contratto del centrocampista polacco Karol Linetty, in scadenza nel giugno 2021. La Samp, sul proprio profilo Instagram, sta facendo il countdown per la ripresa della Serie A. Protagonista della foto di oggi, quando mancano sette giorni alla partita contro l’Inter, è Karol Linetty. Sotto il post del club l sono accorsi i tifosi blucerchiati, implorando di provvedere quanto più velocemente possibile al rinnovo del centrocampista diventato sempre di più pedina fondamentale per la squadra. (ANSA).



