Sorride il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri. Oggi infatti Fabio Quagliarella è tornato ad allenarsi col resto del gruppo. Il capitano blucerchiato ha smaltito il problema al polpaccio che lo aveva fermato in questa ripresa del campionato: finora non era mai stato convocato.

Adesso si candida almeno per uno spezzone di gara contro la Spal che domenica sfiderà i blucerchiati allo stadio Luigi Ferraris. Una buona notizia per la truppa ligure che potrà recuperare anche il centrocampista polacco Karol Linetty costretto al riposo nella partita di Lecce per una botta al ginocchio. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram