“Intanto faccio una verifica in maggioranza, non si sa mai”. Così, con ironia, la sindaca di Arcola, Monica Paganini, commenta la vincita da oltre 67 milioni al Superenalotto avvenuta nella tabaccheria il Quadrifoglio di Romito Magra. “Al di là delle battute è una bella notizia che ci ha colto di sorpresa, ma quando la fortuna gira così vicino ci sentiamo tutti un po’ coinvolti. Speriamo che questa somma sia stata vinta da un nostro concittadino, magari uno che è in difficoltà”, dice il primo cittadino. Per il vicesindaco Gianluca Tinfena “un’ottima notizia, perché Arcola è tra i comuni più poveri della Liguria tra quelli sopra i 10 mila abitanti. Speriamo che questa vincita abbia aiutato qualcuno. Romito Magra da oggi sarà ricordato per il paese della fortuna”. (ANSA).



