(ANSA) – VENTIMIGLIA, 08 GIU – Il traffico sull’Autofiori è rimasto bloccato, dalle 18.30 circa alle 20, in seguito a un tamponamento tra un’auto, un furgone e un tir avvenuto nell’ultima galleria prima della barriera autostrada dell’A10, a Ventimiglia. Il bilancio è di tre feriti (gli occupanti della vettura), il più grave dei quali ha riportato un trauma cranico ed è stato portato in elicottero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. L’elisoccorso è atterrato sull’A10 alla barriera.

Sul posto sono intervenuti il personale medico sanitario del 118 con due automediche e i vigili del fuoco. Gli altri due feriti hanno riportato traumi agli arti e sono stati accompagnati in ospedale a Sanremo. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione. Il traffico è ripreso su una sola corsia di marcia, in attesa che venga completata la bonifica del manto stradale. (ANSA).



