(ANSA) – GENOVA, 27 DIC – Tamponamento a catena in A26, tra il bivio per la A10 e Masone stamani alle 8. Il tratto è stato chiuso e riaperto dopo circa un’ora. Sono state cinque le auto coinvolte. Tutte le persone coinvolte non sono gravi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi medici e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia. Al momento sul luogo dell’incidente il traffico transita su una corsia e si registrano 3 Km di coda verso Gravellona.



